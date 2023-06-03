Canlı anlatım! Kasımpaşa-Beşiktaş - Son Dakika
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Canlı anlatım! Kasımpaşa-Beşiktaş

Canlı anlatım! Kasımpaşa-Beşiktaş

03.06.2023 19:06

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa deplasmanında. Siyah-Beyazlılar, 74 puanla 3. sırada yer alıyor.

PAŞA TEHLİKEYİ ATLATTI

Ligde oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrılarak küme düşme tehlikesini atlatan Kasımpaşa ise 43 puanla 10. basamakta bulunuyor.

COLLEY VE ONUR YOK

Omar Colley bu akşam oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Beşiktaşlı futbolcu, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Onut Bulut da sakatlığından dolayı yok.

3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Aytaç, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

CANLI ANLATIM:

39' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Jackson Muleka, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direk dibinden auta gitti.

37' Haris Hajradinovic, orta alanda Rosier'e faul yaptı.

30' GOL Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.

26' Rakip kaleye yaklaşmakta zorlanan Kasımpaşa uzaktan şutlarla GOL arıyor.

24' Valentin Eysseric'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

19' GOL Beşiktaş, Gedson'un golüyle 1-0 öne geçti.

13' Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği topu Papy Djilobodji karşıladı.

12' Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı gitti.

11' Beşiktaş'ta Welinton rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

9' Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe vuruşuna Cenk kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

8' Haris Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde Fall vurdu ama top üstten farklı şekilde auta gitti.

8' İlk dakikalarda Kasımpaşa, Beşiktaş savunmasını zorlamaya çalışıyor.

7' Florent Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği topu Rosier kornere çeldi.

2' Mamadou Fall son çizgiye inip içeriye sert bir top kesti am o bölgede hiçbir arkadaşı dokunamadı. Aut.

1' Maç başladı.

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Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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