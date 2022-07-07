Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

07.07.2022 13:19
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Yeni sezona Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, günün ilk idmanını yaptı.

Yeni sezona Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde hazırlanan Beşiktaş, günün ilk idmanını yaptı.

İlk bölümü kondisyon, ikinci bölümü taktik çalışma şeklinde geçen antrenman aralıklı olarak yağan yağmur altında gerçekleşti. Streching hareketlerinin ardından yan sahaya geçen futbolcular, kondisyon koşuları ve istasyon çalışmaları yaptı. İkinci bölümde ise hücum organizasyonlarının ağırlıklı olduğu taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

Dün kampa dahil olan Ghezzal ve N'Koudou taktik bölümde takımdan ayrılarak koşu testlerine tabi tutuldu. Fas Milli Takımı'nın oynadığı son maçta dizinden hafifi bir sakatlık yaşayan Romain Saiss ise kendine özel hazırlanan programa uygun olarak takımdan ayrı çalıştı. Dünkü antrenmanda ayak bileğinde ağrı hisseden Utku Yuvakuran tedbir olarak dinlendirilirken, Mert Günok ayağını kuvvetlendirme amacıyla hazırlanan program doğrultusunda salon antrenmanı yaptı.

Beşiktaş bugünkü ikinci idmanının TSİ 17: 30'da yapacak.

- Haring
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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

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