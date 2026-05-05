Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başladı. İdman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel organizasyonlarla sona erdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
