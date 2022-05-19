Beşiktaş, Konyaspor mesaisini sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, antrenman öncesinde ay-yıldızlı bayrak etrafında bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.