Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak

20.05.2022 09:16
Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

Ismael iç sahada istikrarsız

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, göreve başladıktan sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında 3 iç saha maçına çıktı.

Fransız teknik adam bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı. İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu. Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise 1-1 berabere kaldı.

Josef ve Rosier cezalı

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Valentin Rosier, yarın oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri süren Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra dün sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Welinton Souza'nın Konyaspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş ligin son haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak - Son Dakika


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