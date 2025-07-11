Beşiktaş Orkun Kökçü\'nün Transferini Duyurdu

Beşiktaş, Benfica'da oynanan milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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