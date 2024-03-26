Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic, FIBA Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçı öncesi Varese ile oynayacakları maç için takımın mental olarak hazır olması gerektiğini belirtti. Radonjic, Varese'nin iyi bir takım olduğunu ve deplasmanda oynayacakları maçta iyi konsantre olmaları gerektiğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde hayatını kaybeden Emirhan Erdönmez'in ablası Ayşen Erdönmez, tesisin ihmalleri ve sorumluların aldığı önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye ailenin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ve sponsorları da katıldı.
Bursa'da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Arkas Spor-Halkbank oldu. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde Halkbank'a 3-1 mağlup olarak elendi. Halkbank, finalde Arkas Spor'un rakibi oldu. Final karşılaşması 27 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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