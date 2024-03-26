Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti ve taktiksel çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

26.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fernando Santos, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır Bakan Koca: Kadir İnanır entübe durumdan çıkarılamamıştır
20:20 Erdoğan, Belçika’da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü
19:43 Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor Ticaret Bakanlığı: İsrail ile silah ticareti iddiaları gerçeği yansıtmıyor
19:04 CHP’nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı: Ne zaman okunuyor, ben zayıfım bu konuda
18:15 Rusya FSB Direktörü: Moskova’daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var Rusya FSB Direktörü: Moskova'daki terör saldırısının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna var
17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 22:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement