Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL