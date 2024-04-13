Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş- Samsunspor karşılaşmasının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Akıncık yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Murat Erdoğan olacak.
Mücadelede VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da da Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Samsunspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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