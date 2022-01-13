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Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek

13.01.2022 09:33
Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

Son 4 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, ligdeki son 4 maçında sadece bir kez kazanabildi.

Söz konusu dönemde Göztepe'yi evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Önder Karaveli takımın başında olacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.

Yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin de test sonucunun pozitif çıkması sonrası Çaykur Rizespor maçında futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta görev almıştı.

Ghezzal, Oğuzhan, Salih ve Serdar hazır

Kovid-19 vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor maçında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Gaziantep FK maçı için hazır duruma geldi.

Bu oyuncular görev verilmesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Test sonuçları pozitif çıkan Miralem Pjanic ve diğer oyuncuların durumu ise bugün yapılacak testler sonrası netlik kazanacak.

Vida ve Montero cezalı

Siyah-beyazlı takımda Domagoj Vida ile Francisco Montero, cezaları nedeniyle Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan maçta sarı kart gören Vida, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında gördüğü kartlarla cezalı duruma düştü.

Çaykur Rizespor karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan Montero da cezasını yarınki karşılaşmada çekecek.

Oğuzhan ve Larin sınırda

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Oğuzhan ile Larin yarınki karşılaşmada da sarı kart gördüğü takdirde ligin 22. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecekler.

Rakibine karşı zorlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip rakibine 2 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Taraflar arasındaki bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK'ye deplasmanda oynanan ilk maçta 3-2 yenilen Beşiktaş, evindeki karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

Geçen sezon yine deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

Bu sezon ligin ilk yarısında iki takım arasında Gaziantep'te oynanan karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika Spor


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