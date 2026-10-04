Beşiktaş\'ta olağanüstü kongrede Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkan seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak Beşiktaş başkanlığına yeniden seçildi. Seçimde 37 geçersiz ve 58 boş oy çıkarken Adalı ile yeni yönetim Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.
Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.
Kaynak: AA
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