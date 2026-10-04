Beşiktaş\'ta olağanüstü kongrede Serdal Adalı 3815 oyla yeniden başkan seçildi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayım işlemi sona ererken, 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday giren Serdal Adalı, kullanılan toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçimde 37 geçersiz, 58 de boş oy kullanıldı.

Adalı ve yeni yönetimi, Mayıs 2028'e kadar görev yapacak.