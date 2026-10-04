Beşiktaş'ta tek adaylı genel kurulda sandıklar kapandı, oy verme sona erdi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta tek adaylı genel kurulda sandıklar kapandı, oy verme sona erdi

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu kongrede 39 bin 500 üyenin oy hakkı bulunurken kulübe göre yaklaşık 4 bin üye katıldı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı'nın tek aday olarak katıldığı kongrede üyeler, 20 sandıkta oy kullandı.

39 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Kulüpten alınan bilgiye göre genel kurula, yaklaşık 4 bin üye katıldı.

Kaynak: AA
Serdal AdalıBeşiktaşGüncelSporSon Dakika

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