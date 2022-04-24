Beşiktaş'ta temsili başkan Yusuf Mert Dönmez oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta temsili başkan Yusuf Mert Dönmez oldu

24.04.2022 00:57
Beşiktaş'ta temsili başkan Yusuf Mert Dönmez oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 1 günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 1 günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti. Kutlamalar kapmasında başkanlık devir teslim töreni yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş Kulübü'nde başkanlık devir teslim töreni yapıldı. Vodafone Park'ta düzenlenen temsili devir teslim töreninde BJK-KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, BJK-KABATAŞ VAKFI Anaokulu Müdürü Berna Balbay, BJK-KABATAŞ VAKFI İlkokul Müdürü Emre Sakarya, BJK-KABATAŞ VAKFI Ortaokul Müdürü Müzeyyen Yaman, Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu Öğretmeni Hasan Kartal ile Diyarbakır Kumrucuk İlkokulu öğrencilerinden; Ardıl Kızılboğa, Ayaz Kızılboğa, Veysi Dere, Halit Çiftçi, Cudi Tosun, Latif Çiftçi, Zana Tosun, Emine Tosun, Lavin Gökmen, Arin Tosun, Feride Çiftçi ve Hamza Çiftçi yer aldılar. Başkan Ahmet Nur Çebi, kutlamalar kapsamında Beşiktaş Başkanlığı koltuğunu 1 günlüğüne 5. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Dönmez'e devretti.

Başkan Dönmez: "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlarım"

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koltuğunu 1 günlüğüne devrettiği Yusuf Mert Dönmez, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk açıklamalarını da yaptı. Covid-19 pandemisiyle mücadele ettiği sırada hayatını kaybeden sağlık emekçisi bir annenin oğlu olan ve kız kardeşi Beyza Dönmez ile birlikte BJK-KABATAŞ VAKFI'nın Cemil Taşçıoğlu Tıp Bilimine Emek Bursu'ndan yararlanan Yusuf Mert Dönmez, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, koltuğunu dünya çocukları adına bana bırakan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, BJK-KABATAŞ VAKFI Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Anıl Cansızoğlu'na bizim gözümüzle Anıl abimize ve burada ismini sayamadığım bütün öğretmenlerime, bana bu fırsatı sundukları için teşekkürlerimi sunarım. Buradan tüm dünya çocuklarının, dünyada eşi benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Beşiktaş Başkanlık makamı; şerefin anlamını en güzel tanımıyla bulmuş makamlardan birisidir. Şu anda Beşiktaş Başkanı olarak yegane amacım, sporun hangi dalı olursa olsun, tarihimizden aldığımız ve 'Beşiktaşlılık Duruşu' olarak nitelediğimiz 'Hakkıyla Mücadele Edip, Şerefimizle Kazanmak' davamızdan asla taviz vermeyeceğimizdir. Sporun her dalında dostluk ve kardeşlik içerisinde Beşiktaş'ın şanlı formasını göğsümüzü gere gere tüm dünyada taşıyacağız. Son olarak, 'İçindeki çocuğa sımsıkı sarılabilenler dünyanın tüm çocuklarına sevgiyle sarılır' diyerek hangi yaşta olursa olsun kendini çocuk hisseden herkesin bayramını kutlarım." - İSTANBUL

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Yusuf Mert, Beşiktaş, 23 Nisan, Çocuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta temsili başkan Yusuf Mert Dönmez oldu - Son Dakika


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