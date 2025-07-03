Beşiktaş\'ta Yeni Transfer Buluşması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, futbol A takımının yeni transferi David Jurasek'le bir araya geldi.
Beşiktaş'ta Başka Serdal Adalı, yeni transfer David Jurasek'le buluştu. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşe buluşmada Başkan Adalı, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığı Jurasek'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek başarılar diledi. - İSTANBUL
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