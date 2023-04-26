Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız - Son Dakika
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Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız

26.04.2023 17:26

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray derbisinde Ali Şansalan'ı istediği yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. Kara kartaldan gelen açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır." denildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak Galatasaray derbisine hakemin Ali Şansalan olmasını istedikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"ALGI ÇALIŞMALARINA ALET OLMAYACAĞIZ"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz." denildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır.

Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz.

Bu iddianın asılsız olduğunu yinelemekle beraber, daha önce Kulübümüze defalarca zarar vermiş, Fenerbahçe maçındaki hatalı penaltı kararı MHK Başkanı Lale Orta tarafından da ifade edilmiş olan ve kendisini maçlarımızda görmek istemediğimizi açıkça belirttiğimiz Halil Umut Meler'le ilgili talebimiz olduğu iddia edilseydi, bu iddianın doğruluğu biraz daha akla yatkın olabilirdi.

Kaldı ki bu iddia, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları yönündeki açıklamasıyla da çelişmektedir. Bu derbinin hakeminin de yapay zekayla belirlenmesi gerektiğine göre önceden tespit edilmiş bir ismin maçımızı yönetecek olması beklenemez.

Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır.

Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır.

Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir.

Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir.

Kamuoyunu meşgul eden bu tarz manipülatif iddia ve haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Beşiktaş JK"

YORUMLAR (2)
  • Ogün Mükyen: Kim ağlayacak görecegiz. Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Amma ağladınız ha bu hafta soluğunuzu kesecez sizinde.. Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
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Noktayı koydular! Beşiktaş'tan hakem iddialarına net yanıt Noktayı koydular! Beşiktaş'tan hakem iddialarına net yanıt

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız - Son Dakika
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