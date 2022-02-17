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Beşiktaş'tan Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika

Beşiktaş'tan Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

17.02.2022 15:52
Beşiktaş'tan Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Miralem Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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Spor Toto Süper Lig, Miralem Pjanic, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Pjanic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika Spor


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