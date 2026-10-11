Beşiktaş, Türk Telekom deplasmanında 88-63'lük skorla 2. yenilgisini aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Türk Telekom deplasmanında 88-63'lük skorla 2. yenilgisini aldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş'ı 88-63 mağlup etti. Başkent temsilcisi bu galibiyetle 3'te 3 yaptı; siyah-beyazlı ekip ise 2. kez yenildi.

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Alper Gökçebel

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 14, Ata Kahraman, McKissic 10, Lamb 2, Bako 11, Bankston 14, Taylor 2, Harding 21, Trifunovic 14, Göktuğ Baş

Beşiktaş: Berk Uğurlu 6, Wilbekin, Brown 5, Morgan 10, Gabriel 4, Zizic 9, Furkan Korkmaz 9, Dotson, Dejulius 16, Metecan Birsen, Nowell 4

1. Periyot: 24-14

Devre: 51-27

3. Periyot: 70-46

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Türk Telekom, sahasında Beşiktaş'ı 88-63 yendi.

Doğuş Özdemiroğlu ve Bako'nun sayılarıyla maça 7-0'lık seriyle başlayan, ilk 6 dakikayı da 16-4 önde geçen Türk Telekom, Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle ayakta tutmaya çalıştığı Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

Pota altında Bankston'ı iyi besleyen başkent ekibi, Harding'in basketiyle 2. periyodun başında farkı 15 sayıya (29-14) çıkardı. Yüksek şut yüzdesiyle oynayan ve çeyreğin bitimine 4 dakika kala McKissic'in basketiyle 20 sayılık (41-21) üstünlük yakalayan Türk Telekom, hücum ribauntlarında etkili olan ancak isabet bulmakta zorlanan ve çok sayıda top kaybeden rakibine karşı soyunma odasına 51-27 önde gitti.

McKissic'in penetreleriyle peş peşe basketler bulduğu 3. periyodun ilk 4 dakikasında 59-29 öne geçen Türk Telekom, etkili savunması ve çeyreğin kalan kısmında öne çıkan Harding sayesinde son 10 dakikaya 24 sayılık (70-46) avantajla girdi.

Temponun düştüğü son çeyrekte skor üstünlüğünü koruyan başkent ekibi, yüzde 36 saha içi isabetiyle oynayan ve 17 top kaybeden siyah-beyazlıları 88-63 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom 3'te 3 yaptı, Beşiktaş ise 2. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
Türk TelekomBeşiktaşSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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