Beşiktaş Yabancı Hakem Talep Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Yabancı Hakem Talep Etti

Orhan Özalp, Fenerbahçe ve Galatasaray derbileri için yabancı hakem talebinde bulunduklarını duyurdu.

10.03.2025 23:52
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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan henüz resmi cevap alamadıklarını aktararak, "Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerinde yabancı hakem istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinin hakemi hakkında konuşan Özalp, "Bundan tam iki hafta önce kulübümüz başkanının derbiler oynanmadan önce eğer bir maçta yabancı hakem olacaksa eşitlik ilkesine dayanarak tüm kulüplerin benzer maçlarında özellikle de Beşiktaş'ımızın, Galatasaray ve sonrasında Fenerbahçe'yle oynayacağı maçlarda da yabancı hakem talep ettiğimizi iletmiştik. Ancak bugün maçtan önce yaptığımız açıklamada olduğu gibi henüz resmi başvurumuza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir cevap gelmedi. Sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın ağzından olduğu edilen yalanlamaları bir kenara bırakırsak öncelikle Beşiktaş'ın önümüzdeki iki derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili federasyonumuzdan ivedilikle cevap bekliyoruz" diye konuştu.

Yabancı hakem taleplerine ivedilikle olumlu cevap beklediklerini yineleyen Orhan Özalp, "Bugün oynanan maçta da gördüğünüz gibi çok iyi bir ivme yakalamış, çizgisi yukarı giden Beşiktaş'ın maalesef hakemler tarafından nasıl bir duruma maruz bırakıldığını gördünüz. Bugüne kadar Beşiktaş yönetimi olarak başkanımızın iki hafta önce yaptığı açıklama hariç herhangi bir açıklama yapmamaya ve futbolumuzun değerini yukarıda kalmasına özen göstermeye dikkat ettik. Bu sessizliğimiz Beşiktaş gibi 122 yıllık bir kulübün efendiliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sessizliğimiz yanlış anlaşılmasın. Biz federasyondan bugünkü maçta da görüldüğü üzere önümüzdeki dönemdeki iki derbi maçımızda yabancı hakem talebimize olumlu cevap verilmesi için hızlıca bu açıklamayı yapmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzde ne olursa olsun iyi ve güzel günler var"

Siyah-beyazlı camianın güzel günlere yakın olduğunu vurgulayan Özalp, "Türkiye'de futbol değerini yukarı çıkartmak için, Beşiktaş olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Beşiktaş olarak iyi bir ivme yakaladık. Bu çizgimizi koruyacağız. Önümüzde ne olursa olsun iyi ve güzel günler var. Taraftarımıza da bugün çok doğaçlama olarak bu konuda gösterdikleri tepki için, takımlarına sahip çıktıkları için, her zaman bizi destekledikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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