Beşiktaşlı futbolcu Pjanic'in sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edildi

Beşiktaş Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Pjanic'in MR'nın çekildiği belirtilerek, "Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında tendinit saptanmış olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

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