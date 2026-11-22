Beştepe Millet Ormanı'ndaki kaykay pistinde 47 sporcu ilk kez yarıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beştepe Millet Ormanı'ndaki kaykay pistinde düzenlenen ilk yarışta 47 sporcu, büyükler, 16 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde mücadele etti. Büyüklerde kadınların şampiyonu Safa Merve Nalçacı, erkeklerin şampiyonu ise Ferhat Eşe Gezer oldu.
Beştepe Millet Ormanı'nda yapılan kaykay pistinde ilk kez bir yarışma düzenlendi.
Ülkede kaykay sporunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan etkinlik, kaykay tutkunlarını bir araya getirdi. Büyükler, 16 yaş altı ve 12 yaş altı kategorilerinde yapılan yarışmaya katılan 47 sporcu, yeteneklerini sergiledi.
Büyük kadınlarda şampiyonluğa, Safa Merve Nalçacı ulaştı. Hatice Sena Yüce 2'nci, Meryem Zancir 3'üncü oldu.
Ferhat Eşe Gezer'in zirvede yer aldığı büyük erkeklerde Ahmet Eren Durmuş 2'nciliği, Can Berdan ise 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA
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