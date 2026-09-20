Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u deplasmanda 30-29 mağlup etti

Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u deplasmanda 30-29 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Güneysuspor'u 30-29 yenen Beykoz Belediyespor, sahadan galibiyetle ayrıldı. Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-20 önde bitirdi; Beykoz Belediyespor ikinci yarıda üstünlüğünü sürdürerek kazandı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında Beykoz Belediyespor, Güneysuspor'u 30-29 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 17-20 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beykoz Belediyespor, müsabakadan 30-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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