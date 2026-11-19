Bilal Erdoğan, Al Nassr ziyaretinde Ronaldo ve Mane ile fotoğraf çektirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne ziyarette bulundu. Kulübün Instagram paylaşımına göre Erdoğan bu sabah ağırlandı ve ziyarette Cristiano Ronaldo ile Sadio Mane'yle fotoğraf çektirdi.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüne ziyarette bulundu.
Al Nassr Kulübünün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı." denildi.
Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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