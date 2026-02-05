Bilecikli kick boksçular Manisa\'da büyük başarı elde etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Manisa'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası'na katılan sporcular büyük başarı elde etti.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen İller Arası Kick Boks Şampiyonası, 7 il, 38 kulüp ve 550 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Organizasyonda Bilecik'in Pazaryeri ilçesini temsilen 4 sporcu mücadele etti. 60 kilo Genç Bayanlar Low Kick kategorisinde yarışan Tuba Nur Yağcı, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyon oldu. Başarılı sporcu, katıldığı son 5 turnuvanın tamamında birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. 42 kilo Yıldız Erkekler Kick Light kategorisinde mücadele eden Ömer Faruk Özbay ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Turnuvada ayrıca Fatmagül Yağcı 60 kilo Genç Bayanlar Low Kick, Mert Demir ise 71 kilo Genç Erkekler Low Kick kategorilerinde mücadele ederek Bilecik'i temsil etti.

Öte yandan, bir sonraki müsabakanın Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası olacağı belirtilirken, Tuba Nur Yağcı'nın bu organizasyonda da birincilik elde etmesi halinde Milli Takım'a katılma hakkı kazanacağı ifade edildi.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve Pazaryeri Spor Antrenörü Fehmi Piliç, sporcularının elde ettiği başarıdan gurur duyduğunu belirterek; "Sporcularımla gurur duyuyorum. Bizlere her zaman maddi ve manevi destek veren Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin'e, Pazaryeri Kaymakamımız Sayın Muhammet Mustafa Kara'ya ve Bilecik İl Spor Müdürümüz Ramazan Demir'e sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK