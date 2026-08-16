Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası Düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Kick Boks Şampiyonası Düzenlendi

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Bilecik'teki İllerarası Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen İllerarası Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye giren kulüp ve sporculara, kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu, Pazaryeri Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ilden yaklaşık 480 sporcu katıldı.

Şampiyonada sporcular, alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde, "kick light point fighting", "point fighting" ve "low kick" branşlarında mücadele etti.

Üç gün süren müsabakalar sonunda alt miniklerde Aydın Altay Spor Kulübü, miniklerde kategorisinde Primex Spor Kulübü, yıldızlarda Akyazı Spor Kulübü, gençlerde Harun Alan Spor Kulübü, büyüklerde de AnkaraDo Spor Kulübü birinci oldu.

Dereceye giren kulüp ve sporcuların kupa ve madalyalarını, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gökhan Çetin ile Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi Fehmi Piliç verdi.

Tekin, şampiyonaya katılan tüm kulüp ve sporcular ile antrenörlere teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Bilecik, Turnuva, Spor, Son Dakika

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