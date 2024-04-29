Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu

Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3\'üncüsü oldu

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Serbest Stil Güreş Gençler A Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında Bilecik'i temsil eden Ayşe Nazlı Aşut, Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

29.04.2024 10:36
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Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu.

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Serbest Stil Güreş Gençler A Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonasında Bilecik'i temsil eden Ayşe Nazlı Aşut, Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli güreş sporcusu Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

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