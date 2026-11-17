Bilecikli güreşçiler Yozgat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecikli güreş sporcuları Yozgat'ta düzenlenen Minikler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Altın madalyayı Zeynep Naz Sağlam alırken Buğlem Heybetoğlu ve Ahmet Buğra Kısa gümüş, Ahmet Altınay bronz madalya kazandı.
Bilecikli güreş sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Minikler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. 48 kiloda mücadele eden Zeynep Naz Sağlam Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 57 kiloda Buğlem Heybetoğlu ve +73 kiloda Ahmet Buğra Kısa Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda mücadele eden Ahmet Altınay ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Madalyalarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
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