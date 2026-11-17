Bilecikli güreş sporcuları Türkiye Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Minikler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı. 48 kiloda mücadele eden Zeynep Naz Sağlam Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 57 kiloda Buğlem Heybetoğlu ve +73 kiloda Ahmet Buğra Kısa Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda mücadele eden Ahmet Altınay ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Madalyalarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.