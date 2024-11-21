A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın oynayacağı Macaristan müsabakasının biletleri tükendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yarın 20.30'da oynanacak müsabaka öncesinde taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği ve satışa sunulan biletlerin tükendiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Biletler Tükendi: Türkiye-Macaristan Maçı - Son Dakika
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