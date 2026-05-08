Bingöl\'de Rafting Şampiyonası Başladı

BİNGÖL'ÜN Genç ilçesindeki Murat Nehri üzerinde Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası başladı. Yarışlar öncesi bota binip rafting yapan Bingöl Valisi Cahit Çelik, "Akademik başarının yanında çocuklarımızın sporla uğraşmaları çok ciddi katkı sağlıyor. İmkan varsa bir sanat dalıyla da ilgilenmelerini istiyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genç Kaymakamlığı ve Türkiye Kano Federasyonu iş birliğiyle Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Van, Yozgat, Giresun, Rize, Ordu, Düzce ve Bingöl'den gelen 77 takım, Murat Nehri üzerinde oluşturulan parkurda dereceye girmek için mücadele etti.

VALİ ÇELİK: AKADEMİK BAŞARININ YANINDA SPOR VE SANAT ŞART

Yarışlar öncesi sporcularla bir araya gelen ve bota binerek Murat Nehri'nde rafting yapan Vali Cahit Çelik, "Yarışmaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Her öğrencimizin, gencimizin muhakkak bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Çünkü akademik başarının yanında çocuklarımızın özellikle fiziksel ve zihinsel anlamda sporla uğraşmaları onlara çok ciddi katkı sağlıyor. Buna inanıyorum. İmkan varsa muhakkak bir sanat dalıyla da ilgilenmelerini istiyorum. İnşallah bu aktivite bu sene güzel bir şekilde geçer, kazasız belasız olur. Bundan sonraki yıllarda da daha geniş kapsamlı ve güzel organizasyonlar yaparız" dedi.

KAYMAKAM GÜZEL: BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BİR KATILIM VAR

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, şampiyonanın ilçe için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "İlimizde ve ilçemizde ilk kez düzenlediğimiz bu şampiyonayı beklentimizin çok üzerinde bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 10 farklı şehirden 383 sporcu ve antrenörümüzle burada dört gün boyunca festival havasında bir şampiyona yaşıyoruz. İlçemizin sportif potansiyelini biliyoruz ve çocuklarımızı bu potansiyele ulaştırmak için maddi ve manevi yatırımlarımıza devam ediyoruz. İlk ulusal organizasyonumuz olmasına rağmen her detayı titizlikle düşündük. Gelen misafirlerimizin geri dönüşleri bizi daha fazlası için heyecanlandırıyor" diye konuştu.

SERDAROĞLU: 'YEŞİL BİNGÖL' LAKABININ HAKKINI VERİYOR

Şampiyonaya Rize'den katılan Güneysu Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sezen Serdaroğlu ise Bingöl'ün misafirperverliğine ve doğasına hayran kaldıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bingöl'e ilk kez geliyorum ve 'Yeşil Bingöl' lakabının hakkını verdiğini gördüm. Daha önce pek çok ilde turnuvaya katıldık ama buradaki yoğun ilgiyi ve sıcaklığı hiçbir yerde görmedik. Arif Hoca'ya, kaymakamımıza ve valimize her detay için teşekkür ediyoruz. 5 yıldır milli takım antrenörümüzle disiplinli bir şekilde çalışıyoruz ve hedefimiz başarılarımızı birincilikle taçlandırarak Rize'ye kupalarla dönmek."

Şampiyona, pazar günü yapılacak final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.