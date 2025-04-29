Bisiklet Turu'nda Lev Gonov Fethiye-Marmaris Etabını Kazandı - Son Dakika
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Bisiklet Turu'nda Lev Gonov Fethiye-Marmaris Etabını Kazandı

Bisiklet Turu\'nda Lev Gonov Fethiye-Marmaris Etabını Kazandı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını, Astana Team'in sporcusu Lev Gonov 4 saat 22 dakika 44 saniyelik süreyle birinci olarak tamamladı. Etapta toplam 161 sporcu mücadele etti, genel klasman lideri ise Tibor Del Grosso oldu.

29.04.2025 20:01  Güncelleme: 20:17
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı olan Fethiye- Marmaris parkurunu, Astana Team adına yarışan Lev Gonov 4 saat 22 dakika 44 saniyelik derecesiyle birincilikle tamamladı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde Fethiye-Marmaris etabı koşuldu. 13 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 161 sporcu mücadele etti. Fethiye'den start alan sporcular, 176 kilometrelik zorlu parkurda Göcek, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Gökova güzergahlarını geçerek Marmaris'te finişe ulaştı.

Etabı Lev Gonov kazanırken, ikinci sırayı Unibet-Tietema Rockets takımından Lander Loockx, üçüncü sırayı ise Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso elde etti.

Turkuaz mayo, genel klasman lideri olarak Alpecin-Deceuninck'ten Tibor Del Grosso'nun oldu. Del Grosso'ya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

Dağ tırmanış etabı olarak belirlenen üçüncü etapta Kırmızı Mayo'yu Bike Aid takımından Vinzent Dorn kazandı. Sprint puanlarında zirvede yer alan İtalyan sporcu Giovanni Lonardi ise Yeşil Mayo'nun sahibi oldu.

Etap sonunda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti. Törene ayrıca Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, ilçe protokolü ve sponsor firmaların temsilcileri de katıldı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın gerçekleştirilecek 115.4 kilometrelik Marmaris- Akyaka (Kıran) etabıyla devam edecek.

Yarış süresince güzergah boyunca yoğun güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bisikletçilerin geçiş güzergahlarında güvenliği sağlarken, bazı bölgelerde vatandaşlar trafikte zor anlar yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bisiklet Turu'nda Lev Gonov Fethiye-Marmaris Etabını Kazandı - Son Dakika

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