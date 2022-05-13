Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Karabük'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Karabük'e ulaştı

13.05.2022 18:49

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden Samsun'a ulaştırılmak üzere alınan toprak, bisikletliler tarafından Karabük'e getirildi.

Gümülcine Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 4 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'nun ardından Karabük'e ulaştırıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu sporcuları tarafından taşınan emanetler, il sınırında Karabük ekibine iletildi.

Sporcular, aldıkları emaneti Eskipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Erdoğan'a teslim etti.

Erdoğan, öperek aldığı toprağı ve Türk bayrağını yarın Çankırı'ya götürecek bisikletlilere teslim edecek.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.

Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Karabük'e ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Karabük'e ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Karabük'e ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Karabük'e ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı Ata toprağı Karabük'e ulaştı

YORUMLAR
500
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Düzce'ye ulaştı Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Düzce'ye ulaştı Bisikletliler Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' ulaştırmak için Bolu yoluna çıktı Bisikletliler Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' ulaştırmak için Bolu yoluna çıktı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı 'Ata toprağı' Karabük'e ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolteli kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 22:03:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Karabük'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement