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Bitexen Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antalyaspor, yarın yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarını sürdürecek.

Bitexen Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
25.01.2024 - 16:05,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak'ta oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, dün oynanan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenman ile deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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