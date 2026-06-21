Bitlis Spor 1916 Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika
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Bitlis Spor 1916 Şampiyonluğu Kutladı

Bitlis Spor 1916 Şampiyonluğu Kutladı
21.06.2026 12:30
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Bitlis Spor 1916, 3. Lig'e çıkarak şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

BİTLİS'i Bölgesel Amatör Lig'de temsil ederek grubunu lider tamamlayan, play-off maçlarını da kazanarak 3'üncü Lige çıkan Bitlis Spor 1916 takımı şampiyonluk sevincini düzenlenen programda taraftarlarıyla paylaştı.

Yaklaşık 24 yıllık profesyonel takım hasretini sona erdiren Bitlis Spor 1916 takımı oyuncuları ve teknik heyeti şampiyonluk gecesinde doyasıya eğlendiler. Geceye AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve taraftarlar katıldı. Sporcular için hazırlanan platformda tek tek sahneye çıkan şampiyon takımın sporcuları taraftarların da desteği ile doyasıya dans etti. Gecede havai fişek gösterileri yapıldı ve meşaleler yakıldı.

Düzenlenen gecede konuşan kulüp başkanı Caner Yamaç, şampiyonluk için mücadele eden sporcular, teknik heyet ve taraftarlar başta olmak üzere belediye başkanı ve milletvekiline teşekkür etti. Daha sonra konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, "Bugün güzel bir gün. Bugün mutlu olduğumuz bir gün. Bugün Bitlis'in birlik ve beraberliğinin zafer günü olduğu gündür. Ne demiştik Bitlis'i tek yürek yapacağız. Bitlis'i merkez ve ilçeleriyle Bitlis yapacağız demiştik. Bu birlik ve beraberlik içinde Bitlis Spor'u şampiyon ettik. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Programda konuşan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, taraftarların 2'nci Lig isteğini geri çevirmeyerek, "İnşallah Bitlis Spor'u 2'nci lige çıkarmak için çalışarak, burada o şampiyonluğu da kutlayacağız. Bu gece bir futbol başarısını değil, bir ümidi, bir umudu, bir mutluluğun hikayesini paylaşmak için bir aradayız. Bir şehir kenetlendi. ve hamdolsun bu şehir büyük bir başarıya imza attı. Bu takım gerçekten büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla, büyük bir mücadele ile biz Bitlislilerin yüzünü kara çıkartmadı. 24 yıllık özlem gerçekleşti. Allah'ın izniyle Bitlisimizi 2'nci lige çıkarmak için de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Programda hazırlanan ve Bitlis Spor'un son maçta aldığı galibiyet ile ilgili video taraftarlara tekrar izletildi. Program sonunda şampiyonluk kupası kaldırılırken, takım otobüsü de şehir turu attı.

Kaynak: DHA

Bitlis, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis Spor 1916 Şampiyonluğu Kutladı - Son Dakika

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