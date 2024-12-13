Bodo/Glimt, Beşiktaş'ı Yendi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, lig şampiyonluğunun ardından yılın son maçını kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, "Çok güzel bir maç oldu. 2024'ün son maçı olması nedeniyle güzel bir kapanış yaptık. İyi bir bitiş yaptığımız için memnunum." dedi.

Karşılaşmada çok gol şansı bulduklarını dile getiren Kjetil Knutsen, "Bulduğumuz fırsatları sonuçlandırabilirdik. Zor bir takıma karşı oynadık. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya karşı oynamak kolay değildi. Beşiktaş kadrosunun biraz farklı olduğunu gördük. Beşiktaş önemli bir takım. Ellerindeki oyuncular arasından en mantıklı ve uygun kadroyu sahaya sürdüler. Biz de her zamanki gibi oynamaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.