Bodrum Basketbol İlk Galibiyetini Arıyor

BASKETBOLDA FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu'nda yer aldığı ilk sezona evinde Sopron Basket'e uzatmada 86-80 yenilerek başlayan Bodrum Basketbol yarın Slovakya'da parkeye çıkacak. Bodrum ekibi grupta Piestanske Cajky takımına konuk olacağı maçta ilk galibiyetini arayacak. Diplomat Arena'daki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak. Piestanske Cajky grupta ilk hafta Charnay Basket'e deplasmanda 81-53 yenildi.
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