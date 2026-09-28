Bodrum'da 134 sporcunun yarıştığı EurILCA Europa Cup ödül töreniyle sona erdi - Son Dakika
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Bodrum'da 134 sporcunun yarıştığı EurILCA Europa Cup ödül töreniyle sona erdi

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Bodrum\'da 134 sporcunun yarıştığı EurILCA Europa Cup ödül töreniyle sona erdi
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Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğindeki 2026 EurILCA Europa Cup Bodrum, dört günlük yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi. 14 ülkeden 134 sporcunun yarıştığı organizasyon, 9-16 Ekim'deki ILCA U21 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık niteliği taşıdı.

BODRUM Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 2026 EurILCA Europa Cup Bodrum, dört gün süren yarışların ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, EurILCA ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona 14 ülkeden 134 sporcu katıldı. 23 Eylül'de kayıt işlemleri ve deneme yarışıyla başlayan organizasyonda sporcular, 24-27 Eylül tarihleri arasında ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Bodrum'un mavi sularında mücadele etti.

Dört gün süren yarışların ardından sınıflarda genel klasman dereceleri belli oldu. Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine B.B. Bodrumspor Başkanı Hadi Türk ve yönetim kurulu üyeleri, hakemler, jüri üyeleri, sporcular ve antrenörler katıldı. Farklı sınıf ve yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından 2026 EurILCA Europa Cup Bodrum sona erdi. EurILCA Europa Cup Bodrum, 9-16 Ekim tarihlerinde Bodrum'da düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık organizasyonu niteliği taşıdı. Organizasyon aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası için ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli ayaklarından birini oluşturdu.

Kaynak: DHA
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