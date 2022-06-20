Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca - Son Dakika
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Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca

20.06.2022 11:31
Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca

Spor Toto 1'inci Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla iddialı bir kadro kurmak için transfer harekatına başlayan Bodrumspor, Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen'e kanca attı.

Spor Toto 1'inci Lig'e tarihinde ilk kez yükseldikten sonra kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk'ün katkısıyla iddialı bir kadro kurmak için transfer harekatına başlayan Bodrumspor, Galatasaraylı kaleci Batuhan Şen'e kanca attı.

Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig'de Menemenspor'da, önceki sezonu da Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 23 yaşındaki file bekçisine Bandırmaspor'un da talip olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Batuhan'la ilgili kararı ilk etap kampı sonrasında vermesi bekleniyor. Prensipte anlaştığı 1461 Trabzon'dan 26 yaşındaki stoper Ali Aytemur ve Artvin Hopaspor'dan 23 yaşındaki sağ bek Osman Kocaağa ile sözleşme imzalaması beklenen Bodrum, Altınordulu orta saha Recep Aydın'la görüşmelerini sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'dan Batuhan'a kanca - Son Dakika
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