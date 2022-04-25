Bodrumspor, Play-Off'a odaklandı - Son Dakika
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Bodrumspor, Play-Off'a odaklandı

25.04.2022 11:37
Bodrumspor, Play-Off'a odaklandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İnegölspor'la 0-0 berabere kalan Bodrumspor gözünü tamamen Play-Off'a çevirdi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İnegölspor'la 0-0 berabere kalan Bodrumspor gözünü tamamen Play-Off'a çevirdi. Haftalar önce Play-Off oynamayı garantileyen yeşil-beyazlılar, Sakaryaspor'un şampiyonluğu ilan ettiği grupta ilk 5'te yer almayı başardı. Bitime 2 maç kala 71 puanla 2'nci basamakta yer alan Bodrumspor'un teknik patronu İsmet Taşdemir, "Gönül isterdi ki zirvede yer alalım. Ancak Play-Off'a kalmak da bizim için önemli bir hedefti. Niğde Anadolu FK ve Adıyaman FK maçlarıyla sezonu tamamlayacağız. Ardından çok önemli bir süreç başlayacak. Bu camia en iyisini hak ediyor. İnanıyorum ki bizler el birliği ile kulübümüzü layık olduğu konuma getireceğiz" dedi.


- Bodrum
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Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, İnegölspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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