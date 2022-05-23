SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

Bayburtspor taraftarları, Bodrumspor'un kaldığı otele girmeye çalıştı

BAYBURT, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.

TFF 2'nci Lig'de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor'u sahasında 3-1 yendi. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt'a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı. Otel önüne gelen Bayburt taraftarları, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı. Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bodrumspor, olay öncesi yaptığı açıklamayla yaşanacak olan tehlikeye dikkat çekmişti.