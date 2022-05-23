SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı - Son Dakika
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SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

23.05.2022 00:46

Bodrumspor'un kaldığı otele saldırıBayburtspor taraftarları, Bodrumspor'un kaldığı otele girmeye çalıştıBAYBURT, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı.

Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

Bayburtspor taraftarları, Bodrumspor'un kaldığı otele girmeye çalıştı

BAYBURT, (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor'un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.

TFF 2'nci Lig'de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor'u sahasında 3-1 yendi. Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajlı skoru elde eden ve Bayburt'a gelen Bodrumspor, kentte kaldığı otelin önünde saldırıya uğradı. Otel önüne gelen Bayburt taraftarları, küfürlü tezahüratlarda bulunarak; maytap, havai fişek kullandı. Futbolcuların kaldığı otele girmeye çalışan taraftarlar, Bodrumspor kafilesine korku dolu anlat yaşatırken; olaylar, kafile tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bodrumspor, olay öncesi yaptığı açıklamayla yaşanacak olan tehlikeye dikkat çekmişti.

SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı
SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı
SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı
SPOR Bodrumspor'un kaldığı otele saldırı

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Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler Bodrumspor'un kaldığı oteli basmaya geldiler Bodrumspor finale koşuyor Bodrumspor finale koşuyor
Kaynak: DHA

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