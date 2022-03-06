Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

06.03.2022 13:04
Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer'i 3-0 yenen Bodrumspor zirve yarışında seriye bağladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Sarıyer'i 3-0 yenen Bodrumspor zirve yarışında seriye bağladı. Bu galibiyetle 4'te 4 yapan yeşil-beyazlılar lider Sakaryaspor'u 6 puan geriden takibini sürdürürken, teknik direktör İsmet Taşdemir sezon sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını söyledi. Son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor'da Taşdemir, "Ligin ikinci yarısında hiç yenilmedik. Çok iyi bir seri yakaladık. Önümüzde Sakaryaspor ve 1461 Trabzon var. Biz kazandıkça daha da yukarılara çıkacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk yolunda her maç bizi adımıza final niteliği taşıyacak" dedi.

Bodrumspor hafta içi erteleme maçında Ergene Velimeşe deplasmanında terleyecek.


- Bodrum
YORUMLAR
500
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Bodrumspor, 4'te 4 peşinde Bodrumspor, 4'te 4 peşinde

Futbol Federasyonu, İsmet Taşdemir, Sakaryaspor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Dünya bu görüşmeyi bekliyordu! Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa çağıracak
12:37 İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı
12:15 Rusya, çatışmaların devam ettiği Harkov'da pazar yerini vurdu!
12:13 Düğün öncesi yeni evli çiftin imzaladığı sözleşmedeki detaylar sosyal medyada gündem oldu
12:11 Zelenski'ye suikast girişiminde bulunan paralı asker grubu Wagner'in arkasındaki isim Putin'in şefi çıktı
11:48 Video çekerken göle düşen genç hayatını kaybetti, ailesi kahroldu
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 13:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrumspor'un zirve inadı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement