Boks Federasyonu Bahçeli\'yi Ziyaret Etti

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ile Asbaşkan Sinan Demircioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde kazanılan şampiyonluk kupasını takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu ve Demircioğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda takım halinde elde edilen şampiyonluğun simgesi kupa Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Türk Milli Boks Takımı, organizasyonda 35 ülke arasında en fazla madalya kazanan takım olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Macaristan'da 35 ülke arasından sıyrılarak kazandığımız bu büyük kupayı, Sayın Devlet Bahçeli'ye takdim etmekten onur duyuyoruz. Ringde ter döken evlatlarımız, sadece bir şampiyonluk değil; Türk milletinin azmini, inancını ve gücünü tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiştir. Türk boksuna desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türk boksunu dünyada hak ettiği en yüksek noktaya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."