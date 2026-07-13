Boks Federasyonu Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boks Federasyonu Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Boks Federasyonu Bahçeli\'yi Ziyaret Etti
13.07.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu, Avrupa Şampiyonu kupasını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye takdim etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ile Asbaşkan Sinan Demircioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde kazanılan şampiyonluk kupasını takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu ve Demircioğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda takım halinde elde edilen şampiyonluğun simgesi kupa Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.

Türk Milli Boks Takımı, organizasyonda 35 ülke arasında en fazla madalya kazanan takım olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, şunları kaydetti:

"Macaristan'da 35 ülke arasından sıyrılarak kazandığımız bu büyük kupayı, Sayın Devlet Bahçeli'ye takdim etmekten onur duyuyoruz. Ringde ter döken evlatlarımız, sadece bir şampiyonluk değil; Türk milletinin azmini, inancını ve gücünü tüm Avrupa'ya bir kez daha göstermiştir. Türk boksuna desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türk boksunu dünyada hak ettiği en yüksek noktaya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boks Federasyonu Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:55:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Boks Federasyonu Bahçeli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.