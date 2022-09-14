Dereceye giren sporculara ödülleri, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Bolu'da 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı - Son Dakika

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