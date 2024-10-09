Boluspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Boluspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı için hazırlıklarına devam etti, idman pas çalışmalarıyla sürdü.

09.10.2024 17:46
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Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, Ahlatcı Çorum FK maçı hazırlıklarına devam etti.

Bolu temsilcisi, ligin 9. haftasında sahasında oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde idmana çıktı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik çalışma ve açma germe hareketleriyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor, Çorum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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