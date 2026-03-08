Boluspor'dan Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boluspor'dan Galip Geldi

Boluspor\'dan Galip Geldi
08.03.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Iğdır FK'yi 2-0 yenerek galibiyet serisi arzuladıklarını açıkladı. Teknik direktör Kaya, takımına teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Suat Kaya, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Kaya, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, cezalı olduğu için bir müsabakaya çıkamadığını anımsatarak, dördüncü maçında oyuncularına bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Oyuncularıyla uzun uzun maç analizi yaptığını belirten Kaya, "Bir şeylerin arkasına sığınmadan güzel bir şey yaptık. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonunu kaybetmeyen bir ekip. Bu mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ettim." dedi.

Kaya, hafta içi de Arca Çorum FK'yi konuk edeceklerini hatırlatarak, "O maçın hazırlıklarına başlayacağız. Kendi sahamızda bize üç puan daha lazım. Bunu seri haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak ise "Mücadele etmeden, ortaya mücadele ruhumuzu koymadan sadece bizim için değil, sporda ve futbolda başarılı olunmaz. Biz bugün kazanmak için sahada ruhumuzu ortaya koymadık. Sadece kalitemize güvendik." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda kaliteli isimler olduğunu, bunun da sahada mücadeleyle doldurulması gerektiğini vurgulayan Koçak, "Oyuna yansıtmamız lazım. Maalesef bugün futbolun temel prensiplerini hiçbir şekilde sahaya yansıtmadık. Futbolun içeriğini konuşmaya bile gerek yok. Futbolun temel prensiplerini uygulamazsanız sahada galip gelme ihtimaliniz yoktur." ifadelerini kullandı.

Koçak, kendi ve taraftarlar adına üzgün olduğunu, hiç hak etmedikleri bir şekilde performans gösterdiklerini ve özür dilediklerini kaydetti.

Bahanelere sığınmamak gerektiğini söyleyen Koçak, "Sahada kimliğimizi ve gücümüzü göstermemiz lazım. Bizim önce bunu başarmamız lazım. Takımdaki kadroya bakıldığı zaman bu futbolcuları bu ligden herkes ister. Gerçekten de kaliteli futbolcular. Değerli futbolcular. Ama bu oyun maalesef isimlerle oynanmıyor. Bu oyun sahada mücadeleyle oynanıyor. Sahada birlik ve beraberlikle oynanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Boluspor, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'dan Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Kadıköy’de ilk 15 dakikada 2 gol
Canlı anlatım: Kadıköy'de ilk 15 dakikada 2 gol
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:24:29. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor'dan Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.