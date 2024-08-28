Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak

Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak

Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, milli aradan sonra takımın yüzde 80-90 civarında hazır olacağını belirtti.

28.08.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak

Oğuzhan EKE/ BOLU - BOLUSPOR Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, "Milli maç arasından sonra, takım yüzde yüz olmasa bile, yüzde 80 – 90 civarında hazır olacaktır" dedi.

Boluspor, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında, Aktepe Stadyumu'nda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Bolusporlu oyuncular, Teknik Direktör Serhat Gülpınar yönetiminde antrenman yaptı. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Boluspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'BİZİ İLERİYE TAŞIYAN BİR KARŞILAŞMA OLDU'

Esenler Erokspor karşılaşmasının kazanılmasının takım için önemli olduğunu ifade eden Gülpınar, "3 puanla kazanmak bizim adımıza önemliydi. Oyuncularımızla konuştuğumuz zaman da bir çıkış maçı olarak görmüştük, bu maçı. Geçen haftadan itibaren oyuncuların özverisi, iyi niyeti maça hazırlanmaları üst seviyedeydi. Bunu da hem oyun olarak, hem skor olarak maçta aldığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarısını domine ettiğimiz bir oyunda, ikinci yarı ister istemez, sezon başından beri bizimle olmayan arkadaşların, sonradan katılan arkadaşların tamamen hazır olmamasından dolayı biraz tempomuz düştü. Onların yerine giren arkadaşlar da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sonuçta maçı kazandık. Bizim çok daha net pozisyonlarımız var. Maç berabere de bitebilirdi. Ama son 10 dakikada Avramovski'nin attığı kafa golüyle, 2-1 kazanmasını bildik. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem moral anlamında hem puanlama anlamında hem takımın kendine özgüveni anlamında bizi ileriye taşıyan bir karşılaşma oldu" dedi.

'YÜZDE 80-90 CİVARINDA HAZIR OLACAKTIR'

Gülpınar, milli aradan sonra takımın daha hazır olacağını aktararak, "Şu an için, son 2 gün önce Galatasaray'dan Siraçhan ile Eren kenar oyuncusu. Bunlar bizim eksik bölgelerimizdi. Transfer sezonunun bitimine kadar da belki 1-2 mevkiiyle alakalı da tasarrufu olacaktır kulübün. Şu an yeterli sayımız var. Transfer gerçekleştirdik ama bunların takıma adaptasyonu, fiziksel anlamda maç oynayabilecek seviye gelmeleri, belki biraz zaman alabiliyor. İlk başladığımızdan beri de ilk milli maç arasından sonra takımın daha net bir şekilde hazır olabileceğini görmüştük. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah milli maç arasından sonra, takım yüzde 100 olmasa bile, yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Serhat Gülpınar, Gülpınar, Boluspor, Futbol, Spor, Bolu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
11:46 İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı Feci görüntüler geliyor İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
17:43 Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu Tıraş olmak isterken elektrik akımına kapılıp hastanelik oldu
17:43 Fred’den forma isteyen çocuk, ’’Hayır’’ cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi Fred'den forma isteyen çocuk, ''Hayır'' cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:17 Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 13:43:51. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor Teknik Direktörü Gülpınar: Milli aradan sonra takım yüzde 80-90 civarında hazır olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement