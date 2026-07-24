Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
24.07.2026 10:35
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Boluspor, yeni sezon için günde çift idman yaparak kondisyon ve oyun sistemini geliştiriyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Daniel Farrar yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma koşusuyla idmana başlayan futbolcular, daha sonra koordinasyon, istasyon ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan Bolusporlu futbolcular, dar alanda oyun ve takım organizasyonlarına yönelik uygulamalarla antrenmanı tamamladı.

Hazırlık sürecinde oyuncuların fiziksel durumlarını yakından takip eden teknik heyet, antrenman temposunu günden güne artırırken, takımın yeni sezon öncesinde hem kondisyon hem de oyun sistemini istenilen seviyeye çıkarmasını hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla akşam saatlerinde sürdürecek.

Kaynak: AA

Antrenman, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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