Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye\'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, futbolu bıraktıktan sonra kariyerini yorumculuk yaparak sürdüren Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını gerekçesiyle gözaltına alınacağını iddia etti. Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını belirten Haskoloğlu, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak" dedi.

23.09.2024 17:06
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Trabzon spor, Beşiktaş, Eskişehirspor gibi takımlarda forma giyen ve 2022 yılında Vanspor'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayarak yorumculuk yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

BANKA HESAPLARINA İNCELEME BAŞLATILDI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı ve bahis oynadığını iddia ettiği Batuhan Karadeniz'in tüm banka hesaplarına inceleme başlatıldığını öne sürdü.

"TÜRKİYE'YE GİRER GİRMEZ GÖZALTINA ALINACAK"

Haskoğlu paylaştığı haberde, "Şahıs bu işler için Gürcistan'a gitmişti ve Türkiye'ye giriş yaptığı anda gözaltına alınacak. Ayrıca şahsın spor programlarını yapan diğer şahıslar da inceleniyor. Tüm hesaplarına bakılıyor. Bu konuyla ilgili elde ettiğim geçmişe dair farklı bilgileri ve yasadışı bahis oynatan farklı kişileri, kurumları da ifşa edeceğim" dedi.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

CANLI YAYINDA YASA DIŞI KUMAR OYNADI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Batuhan Karadeniz, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynamıştı. Türkiye'de yasak olan bir bahis sitesinden kumar oynayan ve bunu takipçileriyle paylaşan Karadeniz, yoğun tepki almıştı.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE KÜFÜR ETTİ

kendisine yöneltilen eleştirilerden sonra çılgına dönen Batuhan Karadeniz, ateş püskürdü. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun, "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye'de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor" şeklindeki paylaşımına da küfür ve hakaretlerle cevap vermişti. Haskaloğlu'na hakaret eden Batuhan, Metrobüse biniyorsun kumar sesi. Serdar Ortaç'ın canlı yayınını izliyorsun arkada yine aynı ses. Sen bana ne anlatıyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten Instagram hesabımdan duyuruyorum gelin yayın yapıyorum diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi konuşuyor. Ne büyük haber yaptın" ifadelerini kullanmıştı.

Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz tutuklanacak

Batuhan'ın sözlerine karşılık veren İbrahim Haskoloğlu ise inceleme başlatılacağını ifade ederek "Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış" demişti.

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Batuhan Karadeniz, Türkiye'ye adım atar atmaz gözaltına alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sedat Bezmen:
    Belliydi zaten bişe olacağı..çok ve boş konuşan adam ferhatın ikiz kardeşi 32 4 Yanıtla
  • Ciroo Mertenss:
    Sekiztaşın artıkları 12 18 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sedat bezmen batuhanın yaprağını yersin sen ancak oe 3 20 Yanıtla
  • Yasin Alkan:
    nerde la o soytrı fero yazmıyo artık 8 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Atın içeri bir iki sene yatsın aklı başına gelsin 5 1 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    Bu değirmenin suyu nerden geliyordu acaba ????? 4 1 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    batıhan ne demişse doğru söylemil gazeteci hakkında! 0 0 Yanıtla
  • Türk Ak:
    ALINSA NE OLACAKKİ ALINANLARI COK GORDUK 1 ay sonra dışarda 0 0 Yanıtla
  • Remzi Simdi:
    Hepimiz Batu’nun askerleriyiz Mafya devletin bahis sitesinde oynamak zorunda değiliz kim çok oran verirse ordan oynarız Batu adamın dibidir 0 0 Yanıtla
  • Turan Alan:
    Ulan bazılarına adam batmış operasyon cekiyorlar kamuoyu algısı olusturuyorlar önce millet hemen oltaya geliyor 0 0 Yanıtla
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