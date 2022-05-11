Bornova Belediyesi Karşıyaka'da play-off sevinci - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Karşıyaka'da play-off sevinci

11.05.2022 11:57
Bornova Belediyesi Karşıyaka'da play-off sevinci

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek finalinde Sigortam.Net'le mücadele edecek Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Hakan İnan, play-off katılma başarısının yanında asıl hedefleri olan genç isimleri yetiştirerek Türk basketbolun kazandırma hayalini...

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek finalinde Sigortam.Net'le mücadele edecek Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın basketbol şube sorumlusu Hakan İnan, play-off katılma başarısının yanında asıl hedefleri olan genç isimleri yetiştirerek Türk basketbolun kazandırma hayalini de gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Karşıyaka olarak Bornova Belediyesi ile yaptıkları iş birliğinin ilk yılında hedeflerini gerçekleştirdiklerini ve artık geleceğe çok daha umutla baktıklarını belirtti.

Zamana karşı yarışarak kurdukları takımın ligi 7. sırada bitirdiğini hatırlatan İnan, "Play-off'a katılma başarısını elde ettik. Ayrıca asıl hedefimiz olan gençlerimizi yetiştirmek ve onları Pınar Karşıyaka basketbol takımına ve Türk basketboluna kazandırma hayalimizi de gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İnan, basketbol camiasında yetiştirici takım olmanın hedefsiz takım olmak olarak yorumlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kimi zaman bu yorumların zararını görsek de inandığımız yolda hiç taviz vermedik, Karşıyaka'ya yakışır, 'spor ve sporcu ahlakı çerçevesinde gençlerimizi yetiştirmek, gelişimlerine katkıda bulunmak, süre vererek doğru basketbol oynatmak ve tabii ki son saniyeye kadar mücadele etmek' duruşumuzu devam ettirdik. Tüm teknik heyete, sporcularımıza, menajerlerimize bu seneki emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi play-off zamanı. Tüm takımlara bol şans diliyorum."

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin yarı final vizesi alacağı Sigortam.Net-Bornova Belediyesi eşleşmesinde ilk maç 17 Mayıs Salı günü İstanbul'da, ikinci müsabaka ise 20 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak. Gerekirse üçüncü karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Bu turu geçecek ekip Beysu Konyaspor- TED Ankara Kolejliler eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Bornova Belediyesi, basketbol, Karşıyaka, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bornova Belediyesi Karşıyaka'da play-off sevinci - Son Dakika


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