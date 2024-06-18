Boston Celtics, 2023-24 sezonunda şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Boston Celtics, 2023-24 sezonunda şampiyon oldu

Boston Celtics, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenerek 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu. Jayson Tatum ve Jaylen Brown'un performansıyla galibiyete ulaşan Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Celtics, 18. şampiyonluğunu elde ederek NBA tarihinde en fazla kupa kazanan takım oldu.

18.06.2024 10:25
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisi beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1 kazanarak 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.

TD Garden'da konuk ettiği Mavericks'i 18 sayı farkla mağlup eden Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Jaylen Brown da 21 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist ile galibiyette önemli rol oynadı.

Jaylen Brown, 2024 Bill Russell NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

18. şampiyonluğuna ulaşan Celtics, NBA tarihinde en fazla kupa kazanan takım oldu.

Celtics, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 ve 2024 yıllarında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

NBA'de Los Angeles Lakers 17 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boston Celtics, 2023-24 sezonunda şampiyon oldu - Son Dakika

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