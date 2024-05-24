Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi - Son Dakika
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Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Boston Celtics, Indiana Pacers\'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0\'a getirdi

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayılık performansıyla 126-110 mağlup etti. Serinin 3. karşılaşması, Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

24.05.2024 10:03
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, TD Garden'da oynanan serinin ikinci maçında Pacers'ı Jaylen Brown'ın 40 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performansıyla mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Derrick White 23 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Pacers'ta Pascal Siakam 28 sayı, 5 ribaunt ve Andrew Nembhard 16 sayı, 5 asistle mücadele etti. Konuk takımın all-star oyuncusu Tyrese Haliburton ise 3. çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi.

Serinin 3. karşılaşması, cumartesi gününü pazara bağlayan gece TSİ 03.30'da Pacers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 126-110 yenerek seriyi 2-0'a getirdi - Son Dakika
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