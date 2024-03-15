Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Phoenix Suns'ı 127-112 yenerek play-off'lara kalmayı garantiledi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Jaylen Brown'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle ön plana çıktığı mücadelede Suns'ı mağlup ederek 52. galibiyetini aldı ve play-off'ları garantileyen ilk takım oldu.
Celtics'te Jayson Tatum 26 ve Al Horford 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Devin Booker 23, Bradley Beal 22, Kevin Durant ve Grayson Allen 20'şer sayıyla oynadı.
Clippers, Bulls deplasmanında kazandı
Los Angeles Clippers, milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls'u 126-111 yendi.
Bu sezon 42. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Clippers'ta Paul George 28, Kawhi Leonard 27, Norman Powell 18 ve Bones Hyland 17 sayı üretti.
Bulls'ta DeMar DeRozan'ın 21, Nikola Vucevic'in 19 ve Alex Caruso'nun 17 sayısı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi. Onuralp Bitim ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 2 asistle tamamladı.
Sonuçlar
Boston Celtics-Phoenix Suns: 127-112
Milwaukee Bucks- Philadelphia 76ers: 114-105
Houston Rockets- Washington Wizards: 135-119
Chicago Bulls- Los Angeles Clippers: 111-126
Portland Trail Blazers- New York Knicks: 93-105
Oklahoma City Thunder- Dallas Mavericks: 126-119
Son Dakika › Spor › Boston Celtics, Phoenix Suns'ı mağlup ederek play-off'lara kalmayı garantiledi - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 170 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla Kartalkaya'da 155, Sarıkamış'ta 141, Ergan'da 140, Palandöken'de 133, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 54, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Zigana ve Denizli'de 20, Ovacık'ta 18, Kop'ta 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Gevaş'ta 11, Kartepe'de 5, Çambaşı'nda 2 santimetre olarak ölçüldü. Ayrıca bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında yarın Keçiörengücü'nü Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Göztepe, 55 puanla 2. sırada yer alırken, Keçiörengücü ise 31 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk lig maçında Göztepe, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.
Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu. Belçika ekibi Union SG'yi eleyerek çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Avrupa'dan elde ettiği kazancın üzerine 1 milyon euro daha ekleyerek toplam kazancını 9.8 milyon euroya çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Ankara Keçiörengücü yarın İzmir'de karşılaşacak. Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Göztepe, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde 2. sırada yer alıyor ve son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi yıldızlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireyselde de Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı. Kayseri Takımı, Eslem Yüce, Nilda Mira Şirin, Fatma Güney ile yıldızlarda takım halinde Türkiye birincisi olurken, bireyselde ise Mehmet Furkan Ayaslı Türkiye birincisi, Selim Karahan Türkiye üçüncüsü, Eslem Yüce Türkiye dördüncüsü, Mert İbrahim Özel Türkiye beşincisi oldu. Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu da Türkiye altıncısı oldu ve TOHM baraj puanı attı. Arzu Naz Yılmaz ve Mahmut Saban ise attıkları puan ile Federasyon baraj puanını geçme başarısı elde ettiler.
Türkiye'den 30 sporcunun katıldığı Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, Antalya'da başladı. Dünya Karate Federasyonu tarafından Kemer ilçesindeki Daima Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada 60 ülkeden 380 sporcu yarışıyor. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, bu branşta dünyanın en önemli organizasyonlarından birine Antalya'da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Uğuz, Premier Lig'in ilk ayağının Fransa'da gerçekleştirildiğini, Türkiye'den sonra da Mısır ve Fas'ta yapılacak organizasyonlar ile ligin sona ereceğini kaydetti. Türkiye'nin İtalya ile organizasyona en fazla sporcu ile katılan ülke olduğuna dikkati çeken Uğuz, 30 milli sporcunun turnuvada altın için mücadele edeceğini dile getirdi. Uğuz, dünyanın en iyi sporcularının bu turnuvada mücadele ettiğini ifade etti. Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor, ligdeki performansıyla 38 puan topladı. Golcü oyuncu Rey Manaj sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumu ise kulüp doktoru tarafından belirlenecek.
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde Kayseri'yi temsil eden Hasketbol Spor Kulübü, Mersin Barosu Spor Kulübü'nün konuğu olacak. İlk haftada mağlup olan Hasketbol, deplasmanda galip gelmek istiyor.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 30. hafta maçında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul temsilcisi son 3 maçını kazanırken, Ankaragücü ise son 7 maçında galibiyet alamadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 3-3 berabere sonuçlanmıştı. Başakşehir'de tedavileri süren bazı oyuncuların durumu maç günü belli olacak. Ayrıca, Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve yarınki maçta kart görmeleri durumunda Beşiktaş maçında cezalı duruma düşecekler.
Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, gençlerin ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı 40 vizyon projesini açıkladı. Projeler arasında ücretsiz Wİ-Fİ noktaları ve bisiklet kiralama noktaları da yer alıyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, haftanın maçları şu şekilde: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor, Türk Telekom-TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, Botaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçları oynanacak. Türkiye Basketbol Ligi'nde ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor, Sigortam.net-Çayırova Belediyesi, Semt 77 Yalovaspor-Konyaspor, Bornova Belediyesi Karşıyaka-Pizza Lazza Haremspor ve OGM Ormanspor-Kapaklıspor maçları yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?