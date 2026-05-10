Botaş, 18 Yaş Altı Kızlar Şampiyonu

Türkiye Basketbol Federasyonunca Adana'da düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği Botaş elde etti.

Menderes Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun finalinde Adana Büyükşehir Belediyespor ile Botaş karşılaştı.

Çok sayıda taraftarın izlediği maçı Botaş 87-55 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyonu Adana Büyükşehir Belediyespor ikinci, ÇBK Mersin'i yenen Çankaya Üniversitesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ile protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.